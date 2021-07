Dal Messico alla serra di casa, maxi sequestro di piante psicotrope e cactus protetti

Nella serra che aveva creato in casa nascondeva oltre 250 piante psicotrope e 53 cactus protetti dalla Convenzione di Washington, detenuti senza documentazione CITES e provenienti dal deserto del Messico. Per lui, un 42enne residente a San Benedetto del Tronto, è scattato l'arresto ed ora dovrà rispondere di detenzione e coltivazione di piante considerate sostanze stupefacenti dalla normativa nazionale.

Il controllo

I militari del Raggruppamento Carabinieri CITES di Roma – Reparto Operativo, con l'ausilio del Nucleo Carabinieri CITES di Fermo ed Ancona e delle Stazioni Forestali di Fermo ed Ancona hanno fatto scattare il controllo nella giornata di ieri. I carabinieri hanno trovato 253 piante di Lophophora (Peyote), cactus che crescono nelle zone desertiche del Messico e famosi per le loro capacità psicotrope dovute al contenuto di mascalina, alcaloide psichedelico utilizzato nei riti sciamanici dai nativi americani, poi molto diffusa negli anni '70. Le piante si trovavano nella serra del 42enne e sono state tutte sequestrate. Inoltre i militari hanno trovato 53 cactus in via d'estinzioen, tutelati dalla Convenzione di Washington (CITES), detenuti illegalmente senza alcuna documentazione riguardo la loro origine. Infine sono state trovate e poste a sequestro 4 testuggini terrestri anche queste prive di documentazione. L'uomo ora rischia pene severissime che vanno dalla reclusione dai 6 ai 20 anni, alla multa da 26mila a 260mila euro.