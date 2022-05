Pesce non tracciato, perquisizioni e sequestri in ristoranti e a bordo di pescherecci

ANCONA - Ispezione sui pescherecci, ma anche controlli in pecherie, ristoranti e venditori ambulanti. Nei giorni scorsi, la Direzione Marittima delle Marche - Comando Regionale della Guardia Costiera - ha coordinato e condotto una serie di accertamenti sulla tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti ittici in commercio.

Su tutto il territorio regionale sono state effettuate, in totale, ben 41 attività ispettive su pescherecci (sia a mare che allo sbarco), pescherie, ristoranti, venditori ambulanti, GDO e piattaforme logistiche. 10 le sanzioni amministrative, per un valore di circa 14.300 euro, oltre a sequestri di prodotto per un totale di oltre 241 chili. Sequestrati anche 150 kg di prodotto non adeguatamente tracciato in un’attività commerciale del fermano, oltre 380 metri di reti da posta abusive calate da un’unità da diporto nelle acque antistanti Porto Recanati.