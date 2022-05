Sequestrato mezzo milione di euro ad un imprenditore: faceva fatture false per ottenere linee di credito

MONTEMARCIANO - Un imprenditore che opera nel settore del commercio all’ingrosso di macchine per le cave e l’edilizia è stato denunciato per evasione e per aver emesso fatture false. Nelle scorse settimane, i militari della Compagnia della guardia di finanza di Falconara Marittima, su delega della procura di Ancona, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti di un imprenditore di Montemarciano, per oltre mezzo milione di euro.

Tutto è partito da una verifica fiscale da parte dei finanzieri alla sua ditta. L’imprenditore, infatti, non avrebbe adempiuto agli obblighi di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle Imposte Dirette e dell’Iva nel 2017, figurandosi come evasore totale. Inoltre, nel corso dei controlli, è stato accertato che avrebbe utilizzato, negli anni 2016 e 2018, delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a generiche prestazioni di manodopera, movimentazione terra ed allestimento di attrezzature, che in realtà non sarebbero mai state eseguite. Il titolare della ditta non avrebbe dichiarato oltre un milione di euro, elementi negativi di reddito non deducibili per 350mila euro, per un’imposta evasa ai fini Irpef pari a più di mezzo milione di euro ed a Iva dovuta per più di 400mila euro.

Inoltre l'imprenditore è stato denunciato per il reato di mendacio bancario, in quanto avrebbe fornito a diversi istituti bancari dei dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della propria ditta, presentando delle fatture false per 340mila euro, in modo tale da ottenere indebitamente delle linee di credito che altrimenti non sarebbero state concesse. Al termine delle complesse attività eseguite, il tribunale, su richiesta del sostituto procuratore titolare del fascicolo d’indagine, ha disposto il decreto di sequestro preventivo di 500.745 euro, in parte soddisfatto su disponibilità finanziarie e quote d’immobili di proprietà dell'uomo.