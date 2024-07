Maxi blitz delle Fiamme Gialle a Senigallia: sequestrati 18mila articoli contraffatti, sanzioni fino a 25mila euro

SENIGALLIA – La guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato in questi giorni sulla spiaggia di Senigallia 18.000 articoli tra cui abbigliamento, borse, occhiali da sole privi del marchio Ce, bigiotteria e accessori per l'abbigliamento come cappelli e bandane, tutti privi delle necessarie certificazioni di sicurezza. L'operazione, condotta dai militari della Tenenza di Senigallia, ha interessato i tratti costieri ad alta densità turistica, di ponente e levante della città, ed ha avuto come prologo un’attenta attività di osservazione a cui hanno fatto seguito vari blitz che hanno portato al sequestro della merce contraffatta.

Alla base del lavoro svolto dalla Finanza, il contrasto all'illecita commercializzazione di merce non conforme e del commercio abusivo ambulante, in previsione dell'arrivo massiccio di turisti sulle spiagge della provincia dorica. L’obiettivo è prevenire e reprimere i fenomeni della contraffazione e dell’abusivismo commerciale che danneggiano l’economia locale e alimentano i circuiti dell’evasione fiscale, del lavoro nero e del riciclaggio. Ai responsabili dell'attività illecita di commercio ambulante sono state contestate violazioni amministrative e applicate sanzioni pecuniarie che oscillano tra i 516 e gli oltre 25.000 euro.