Nascondevano nelle loro abitazioni quasi un etto e mezzo tra hashish e cocaina, arrestati due 30enni

ANCONA – Saranno processati per direttissima nella giornata di domani mercoledì 29 novembre, presso il Tribunale di Ancona, due trentenni che dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione, portata a termine dai militari della Stazione Carabinieri di Collemarino e delle Sezioni Operativa e Radiomobile del NORM dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Ancona, nell’ambito dell’attività antidroga e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha permesso il sequestro di quasi un etto e mezzo di droga scoperta all’interno di due abitazioni.

Durante una perquisizione all’interno dei domicili di un trentenne anconetano e di un trentenne salernitano, i militari hanno trovato un quantitativo di sostanza stupefacente di vario tipo pari a circa 140 grammi, suddivisi in 133 grammi circa di Hashish, 7 grammi circa di Cocaina già confezionata in 6 dosi termosaldate, 1200€ divisi in banconote di piccolo taglio ed un bilancino di precisione. I due uomini sono stati arrestati e portati presso il Comando Provinciale Carabinieri per ulteriori accertamenti e le formalità di rito, quindi condotti presso le proprie abitazioni agli arresti domiciliari.