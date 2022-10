Troppo nervosi durante un controllo, in auto nascondono migliaia di euro in contanti e un etto di cocaina

ANCONA - Si erano appartati nei pressi dell'uscita della superstrada a Fabriano Ovest, lungo il confine tra Umbria e Marche, precisamente all'altezza del bivio di Valle Eremita. Si tratta di due uomini, un albanese di 30 anni ed un italiano di 40, arrestati la scorsa notte dai carabinieri di Fabriano poichè trovati in possesso di migliaia di euro in contanti e 100 grammi di cocaina.

Il controllo è scattato la scorsa notte quando i militari hanno notato le loro auto ferme a lato della carreggiata. L'atteggiamento nervoso dei due uomini ha fatto scattare la perquisizione dei rispettivi mezzi. Il 30enne albanese nascondeva circa 6mila euro in contanti sotto dei vestiti posti sui sedili posteriori, mentre il 40enne italiano nel porta oggetti aveva oltre 100 grammi di cocaina in un unico involucro. Droga che venduta nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato circa 90mila euro. Soldi e stupefacente sono stati sequestrati dai militari così come l'auto del giovane albanese. Nel mezzo infatti i carabinieri hanno trovato un'intercapedine segreta attivabile attraverso una complessa procedura a veicolo acceso. I due uomini sono stati dichiarati in arresto e, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, condotti presso il carcere di Ancona Montacuto.