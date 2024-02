Biancheria e abbigliamento sequestrati ad un venditore abusivo: i capi andranno in beneficenza

JESI - Saranno devoluti ad associazioni benefiche che si occupano di famiglie in marginalità sociale ed economica i capi di biancheria e abbigliamento sequestrati ad un extracomunitario sorpreso a vendere la merce non avendone la relativa licenza. L’uomo è stato intercettato questa mattina all’interno di un pubblico esercizio da agenti della Polizia locale nell’ambito del pattugliamento del territorio. Al controllo, lo stesso non era in grado di esibire un documento per la sua identificazione né la necessaria licenza per la vendita itinerante. Condotto al Comando di Polizia Locale, è stato successivamente foto-segnalato in Commissariato e conseguentemente identificato in un cittadino nigeriano di 35 anni con regolare permesso di soggiorno.

L’uomo veniva deferito all’autorità giudiziaria per mancanza di documenti relativi alla sua presenza sul territorio nazionale senza giustificato motivo e la merce - composta da circa 180 pezzi di abbigliamento, in prevalenza intimo - appurato che non si trattasse di prodotti contraffatti, è stata sequestra ai fini della confisca e, una volta compiuti tutti gli atti amministrativi conseguenti, verrà destinata ad associazioni benefiche