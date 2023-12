Si nasconde e si innervosisce alla vista degli agenti, scoperto con l'hashish nei pantaloni

JESI – Era stato notato dagli agenti in un parco pubblico, in parte nascosto dagli arbusti e particolarmente teso una volta notata la presenza degli agenti. E durante le operazione di controllo, è stato ritrovato in possesso di hashish tenuto nella tasca dei pantaloni. Nell’ambito del monitoraggio effettuato dalla Polizia di Jesi nelle aree più sensibili, con particolare attenzione ai parchi pubblici dove in passato erano state segnalate situazioni di degrado e micro criminalità, le forze dell’ordine hanno provveduto a segnalare alla Prefettura l’uomo per possesso di sostanze stupefacenti.

Nella tarda mattinata di ieri, presso gli Orti Pace, gli agenti si sono accorti della presenza di un persona sospetta, che nell’ambito degli accertamenti svolti si è scoperto avere già precedenti in materia di stupefacenti ed al quale era già stato notificato un avviso orale dal Questore di Ancona. Al momento dell’ispezione, nella tasca dei pantaloni indossati, è stato così trovato un involucro di plastica contenente la sostanza, che il narcotest ha confermato essere hashish, del peso di 1,10 grammi. Dopo il sequestro amministrativo, l’uomo è stato pertanto segnalato alla Prefettura per uso personale.