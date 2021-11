Senzatetto dorme sotto il porticato, esposto dei residenti: arriva la polizia

Senzatetto dorme sotto al porticato di via Gorizia, esposto dei residenti. Ieri mattina una pattuglia delle Volanti è andata sul posto per verificare la situazione. L'uomo stava dormendo su un giaciglio di fortuna fatto dicartoni e coperte. Sottoposto al controllo, ha detto di non avere alcun documento con sé. Agli agenti ha consegnato solo un’istanza di sospensiva, rivolta al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Da qui il riconoscimento: si trattava di un 39enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine per molestia e disturbo alle persone, lesioni personali, false dichiarazioni sull’identità personale, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, molestia e disturbo alle persone, lesioni personali.

Dopo i controlli medici e anti-Covid, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari.