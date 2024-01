Accampamento di senzatetto al Passetto, la polizia locale fa sgomberare i disperati

ANCONA - Da settimane dormivano in spiaggia, accampati nel piazzale sotto l’ascensore. Avevano tende e sacchi a pelo al seguito per resistere al freddo. Così un gruppo di pachistani aveva trovato rifugio, in attesa di vedersi accogliere la richiesta di richiedenti asilo che spesso ha un iter burocratico troppo lungo. Questa mattina polizia locale e Anconambiente hanno proceduto allo sgombero e alla loro identificazione. Non sono clandestini e nemmeno cittadini presi in carico dallo Stato italiano. Una posizione al limbo tra regolare e irregolare a cui nessuno sembra trovare soluzione.

A farsi carico di loro sono spesso le associazioni di volontariato. «Mi hanno chiamato disperati - racconta Patrizia Guerra, mamma coraggio da tempo impegnata nel volontariato con varie realtà del territorio - perché li facevano sgomberare. Anche nei giorni scorsi erano in difficoltà, qualcuno è stato soccorsi perché aveva la febbre. Serve loro un tetto dove dormire. Se qualcuno ha una struttura potremmo unire le forze per dare ospitalità». In passato Guerra si era interessata per consegnare a loro connazionali, che nell’inverno scorso hanno avuto gli stessi problemi, scarpe e vestiti. Questa mattina i giacigli sono stati tolti e il materiale come tende e coperte portato via e sequestrato. «Non sanno dove andare - insiste Guerra - occorre trovare una soluzione urgente».