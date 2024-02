Fermata per un controllo: irregolare in Italia, senza patente e con l'auto non assicurata

JESI - Gli agenti di Polizia locale di Jesi hanno fermato una Opel Corsa con targa albanese, guidata da una cittadina del paese balcanico, ma residente in Italia e di proprietà di una familiare che si trovava al momento fuori dai confini dello spazio europeo. Al controllo la donna è risultata senza patente di guida e l’auto priva di assicurazione obbligatoria.

Non aveva neppure titolo per rimanere in Italia perché irregolare, come accertato dall’Ufficio stranieri della Questura. E’ scattata una sanzione amministrativa di 5.100 per guida senza patente, una di circa 900 per l’assenza dell’assicurazione, sequestro del veicolo messo a disposizione dell’Agenzia delle dogane che provvederà a recuperare i dazi e a confiscarlo.