Viaggia in autobus senza biglietto, arrivano i controllori e lei si sente male

ANCONA - Quando i controllori sono saliti sull'autobus per verificare che avesse il biglietto, lei, una donna moldava di 71 anni, ha accusato un malore. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri ad Ancona, in piazza Ugo Bassi.

La donna non aveva nessun tagliando nè abbonamento per poter circolare nel capoluogo. Per questo è nata una discussione tra lei ed i controllori che si è conclusa con il malore da parte della 71enne. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sono preoccupanti.