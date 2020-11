Viaggiano in treno senza biglietto, arriva il controllore e loro lo minacciano: denunciati

ANCONA - Sono proseguiti anche nel weekend i controlli da parte della polizia ferroviaria all'interno delle stazioni delle Marche. A finire nei guai un 37enne ed un 46enne, entrambi italiani, che sono stati denunciati.

I due infatti si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e, per non farsi mancare nulla visto che non avevano il biglietto, hanno pensato bene di minacciare il capotreno. Sul posto è dovuta intervenire la polfer che è riuscita ad identificarli e li ha denunciati per rifiuto di fornire le generalità e minaccia a Pubblico Ufficiale.