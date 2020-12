Viaggiano senza biglietto e minacciano il capotreno: denunciati

Non si fermano i controlli da parte della polizia ferroviaria all'interno delle stazioni delle Marche. Sono state denunciate dalla polizia ferroviaria tre persone per i reati di violenza e minaccia e pubblico ufficiale. I passeggeri, tutti italiani, viaggiavano senza biglietto su un Intercity proveniente da Bologna. Il capotreno, nei pressi della fermata nel capoluogo dorico, ha chiesto loro di presentare i rispettivi ticket ma questi di contro hanno iniziato ad offendere e insultare il dipendente ferroviario.

Il loro atteggiamento ostile non si è fermato neppure difronte agli agenti della polfer, intervenuti per calmare la situazione. Alla fine i tre sono stati denunciati e uno di loro è stato sanzionato per non aver indossato a bordo la mascherina.