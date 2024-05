«Sento le voci» e dà in escandescenze provando a prendere a testate un muro: interviene la polizia

ANCONA – Era alla ricerca di un lavoro, presso una cooperativa, ma non avendo ottenuto quello che chiedeva ha incominciato prima ad innervosirsi e quindi a dare in escandescenze, spintonando anche un suo connazionale ed obbligando il personale a richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine.

I poliziotti sono quindi intervenuti in via Martiri a seguito della segnalazione riguardante un ragazzo di origine pakistana di 36 anni. Al loro arrivo, il giovane ha cominciato a farneticare frasi senza alcun senso, oltre ad essere particolarmente agitato. «Sento delle voci», ha detto agli agenti, che sono riusciti a fermarlo appena in tempo quando ha provato a colpire il muro a testate.

Dopo aver faticosamente instaurato un dialogo produttivo, la polizia è riuscita a tranquillizzarlo chiamando contestualmente il personale sanitario, che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso ed una visita specialistica.