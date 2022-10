Storditore nello zaino, davanti ai poliziotti dialoga con le “voci misteriose”: «Vogliono che faccia gesti inconsulti»

ANCONA - Trovato con uno storditore nello zaino (vietato) e ai poliziotti dice che alcune voci gli dicono di compiere gesti inconsulti contro sé stesso. Il ventenne è stato denunciato.

Tutto è iniziato ieri pomeriggio, con la chiamata di soccorso per un ragazzo in preda alle allucinazioni nella sua casa in zona centro. Manifestava anche atteggiamenti pericolosi nei confronti del padre. Il ragazzo, che si era nel frattempo allontanato dall’abitazione, è stato trovato poi a piazza Cavour, con uno zaino in spalle. Dentro c’era uno storditore della lunghezza complessiva di cm 24, in plastica e di colore grigio, con due punzoni in metallo conduttore e due batterie.



L’oggetto, di cui non è consentito dalla legge il porto, è stato sequestrato. Portato in questura, il giovane ha cominciato a mostrare i segni delle allucinazioni, sostenendo di sentire delle voci di persone politicamente illustri che gli consigliavano di compiere su se stesso gesti inconsulti. Davanti agli operatori intratteneva discorsi con queste presunte voci che sosteneva di sentire da circa un mese a questa parte. E’ stato portato a Torrette con un’ambulanza per accertamenti.