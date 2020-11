Sfida il coprifuoco, prende un coltello e minaccia il vigilante: denunciato

SENIGALLIA - Quando dei vigilantes lo hanno raggiunto lui è andato su tutte le furie, arrivando addirittura a minacciare uno di loro sfoderando un coltello. E' successo nella notte tra sabato e domenica, in via Piave a Senigallia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo averlo riportato alla calma, lo hanno perquisito, sequestrando il coltello ed un corpo contudente lungo 27 centimetri. Inoltre il test alcolemico a cui è stato sottoposto ha mostrato un tasso di 1,4 grammi/litro. Il 20enne è stato denunciato per minacce e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere e multato per ubriachezza molesta e per non aver rispettato le normative anti-Covid-19.