Vende un'auto di lusso in Germania, giovane denunciato: è accusato di riciclaggio

La polizia del Commissariato di Senigallia ha denunciato un giovane calabrese per aver venduto in Germania un’auto di lusso provento di reato, dopo averne falsificato i documenti.

Tutto è nato quando una donna originaria di Senigallia, ma da tempo residente in Germania per lavoro, tempo fa si era rivolta a un concessionario tedesco per permutare la sua auto con un’altra usata, di alta gamma, pagandola circa 30mila euro. Trascorsi alcuni mesi, la donna è stata contattata dalla polizia tedesca perché l’auto acquistata risultava frutto di un reato in Italia. Tornata a Senigallia, si è rivolta al Commissariato per denunciare quanto accaduto. I poliziotti hanno avviato le indagini e accertato che effettivamente il veicolo proveniva dall’Italia e che il concessionario l’aveva acquistato da un cittadino calabrese, ma era oggetto di appropriazione indebita. Infatti, era stato preso in locazione da una donna romana, legale rappresentante di una ditta di arredamenti che non aveva più provveduto al pagamento delle rate del leasing e non aveva restituito l’auto: per questo era stata denunciata. Pochi giorni dopo, sua figlia aveva segnalato il furto dello stesso veicolo ed era stata denunciata a sua volta per simulazione di reato.

Ricostruendo a ritroso il percorso dell’auto fino alla Germania, i poliziotti hanno accertato che era stata venduta al concessionario tedesco da un 22enne calabrese (con precedenti), dopo la falsificazione della carta di circolazione e prima che venisse denunciato il finto furto. Gli agenti, terminati i complessi accertamenti, hanno identificato e denunciato il giovane per riciclaggio e falsità documentale.