Omicidio di Senigallia, prima udienza per Loris Pasquini: sparò al figlio in casa

L'abito e le scarpe scure, un lungo cappotto nero e sguardo rivolto ai suoi avvocati: così è arrivato in tribunale Loris Pasquini, l'ex ferroviere di 72 anni accusato di aver ucciso il 29 marzo il figlio Alfredo con un colpo di pistola. L'udienza che si è tenuta al quinto piano del palazzo di Giusitizia è durata poco più di un'ora.

I fatti di sangue erano avvenuti nella casa di famiglia a Roncitelli, vicino Senigallia, dove vivevano lui, il figlio e la compagna di origine thailandese. Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime: omicidio volontario aggravato e porto abusivo d'armi. Insieme a lui questa mattina gli avvocati difensori Roberto Regni e Silvia Paoletti, insieme ad un operatore della Caritas che lo aiuta dal momento che lui si trova agli arresti domiciliari. A costituirsi parte civile l'ex moglie di Loris Pasquini, madre della vittima, e la figlia. Tramite l'avvocato Stefano Luzietti hanno fatto sapere di «volere giustizia» mentre la difesa di Pasquini procederà senza richiedere riti alternativi.

Secondo una perizia della psichiatra Maria Grazia Santoro l'uomo «soffre di disturbo depressivo con tratti osessivi della personalità». Il 72enne «perde contatto con la realtà emotiva». Sempre secondo la difesa, poi, il figlio avrebbe aggredito più volte il papà tanto che quest'ultimo lo aveva anche denunciato per due volte per maltrattamenti. L'imputato ha sempre sostenuto che se non avesse sparato lui per primo «sicuramente Alfredo lo avrebbe ucciso». La prossima udienza si terrà venerdì 17 dicembre alle 9,30. In quest'occasione verranno sentiti i testimoni dell'accusa e della parte civile. Non è escluso che i giudici ascoltino anche l'imputato.