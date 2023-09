La polizia di Senigallia ha denunciato due uomini per false vendite on-line di autoveicoli ed altri cinque per false assicurazioni RCA.

Il caso più eclatante riguarda un uomo che ha acquistato su Autoscout24 una BWM 120 D, il cui venditore è risultato essere una concessionaria di Osimo. Concordato l’acquisto del veicolo al prezzo di 12.500 euro col titolare della concessionaria, l’uomo ha versato una caparra di caparra di 1500 euro dopo aver ricevuto il contratto di acquisto in formato PDF che riportava la firma elettronica, timbro e numero partita iva della ditta. Un paio di giorni prima dell’appuntamento, tuttavia, l’acquirente è stato ricontattato dal venditore, il quale gli ha chiesto altri 4.500 euro, adducendo spese urgenti. L'uomo non ha accettato ed giorno dell'incontro ha ricevuto un altro messaggio con scritto “Non venire perché è tutta una truffa ti risparmi il viaggio, chiama il concessionario, vedrai che è una truffa ti chiedo scusa ti ho fregato”.

L’uomo si è recato presso la concessionaria, dove un dipendente ha confermato che erano già a conoscenza che la loro Concessionaria era oggetto di truffe, in quanto i dati dell'azienda erano stati utilizzati in altri casi al fine di pubblicare annunci di vendita auto falsi su vari portali. Per tali eventi il titolare della ditta aveva già formalizzato denuncia. Le indagini degli uomini del Commissariato di Senigallia hanno consentito di risalire al truffatore, risalente nel pavese e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e truffe compiute con il medesimo modus operandi.

Le altre truffe

In un caso il soggetto truffato, dovendo assicurare la propria vettura, ha fatto richiesta di un preventivo sul sito internet Linear.it, chiamando un numero cellulare. All’utenza ha risposto un uomo che ha elaborato un preventivo dell’importo 313,19 euro per una copertura assicurativa RC auto annuale. Effettuato il pagamento, la vittima ha contattato la Linear, che però ha confermato di non aver ricevuto alcun pagamento. La polizia ha scoperto che l'accredito è stato effettuato ad un calabrese con precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e numerose truffe, poi denunciato.

Un'altra vittima, questa volta una donna, è stata protagonista di un caso analogo. Dopo aver effettuato una ricerca di mercato per un’assicurazione RC Auto tramite il sito facile.it, la donna ha concordato con una nota compagnia assicurativa il pagamento della polizza annuale per un importo di euro 513, effettuando il bonifico sull’Iban indicato. Non avendo ricevuto tuttavia il contratto ha provato a contattare inutilmente l'operatrice della compagnia. Rivoltasi all’utenza ufficiale della Direzione Centrale dell’assicurazione, ha scoperto che nome, auto e bonifico non risultavano, e si era pertanto trattato di una truffa. Le indagini dei poliziotti del Commissariato hanno consentito di risalire a una trentenne calabrese con numerosissimi precedenti di polizia per reati di truffa perpetrati con il medesimo modus operandi, che veniva pertanto denunciata all’autorità giudiziaria. Per analoghi episodi sono stati denunciati un senegalese residente a Napoli ed un siciliano i quali operavano truffe fingendosi operatori di note assicurazioni e facendosi versare il denaro per assicurazione RC auto sempre a mezzo QR code.

In un altro caso invece, un uomo ha effettuato pagamento per Rc auto ricevendo copia del contratto e certificato di assicurazione. Il giorno successivo, tuttavia, ha ricevuto una comunicazione telefonica da un uomo che si dichiarava un dipendente della compagnia assicuratrice e che ha riferito che il pagamento del giorno precedente non era andato a buon fine, perché sul pagamento non era stata inserita la causale ed il codice di Polizza. Il truffatore ha aggiunto che avrebbe restituito la somma dell’importo del pagamento, previo rinvio del bonifico con le diciture corrette tramite bonifico istantaneo o ricarica SISAL. A quel punto la vittima ha ricevuto numerosi sms con i codici home banking per autorizzare operazioni online tramite il conto corrente delle poste italiane anche di importi elevati. Le indagini hanno permesso di denunciare una donna napoletana con precedenti di polizia per riciclaggio in concorso e truffe perpetrate con il medesimo modus operandi.

In altra circostanza, presso gli uffici del Commissariato si è presentato un uomo il quale ha raccontato di aver trovato si internet un trattore usato Carraro tigre 4300 Country. Dopo aver telefonato al venditore del trattore, il cui numero era sul sito, e contrattato un prezzo di 4.100 euro compreso il trasporto, il trattore è stato mostrato in una videochiamata WhatsApp, e pertanto l’uomo ha effettuato il pagamento di 2000 euro sull'Iban del venditore. Il trattore però non è mai stato consegnato e il venditore è scomparso. Le indagini hanno permesso di risalire a un quarantenne calabrese, con precedenti di polizia per truffa, che veniva deferito all’Autorità Giudiziaria.