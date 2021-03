Sale sul tetto del supermercato e minaccia di gettarsi nel vuoto

SENIGALLIA - E' salita sul tetto del supemercato Conad di via Abbagnano ed ha minacciato di gettarsi nel vuoto. Per fortuna sul posto sono intervenuti i carabinieri di Senigallia che sono riusciti a farla desistere. E' successo ieri pomeriggio.

Protagonista della vicenda una donna di 42 anni, residente in città, che dopo aver perso il proprio lavoro si trova in grandi difficoltà economiche. Proprio per questo ieri ha deciso di farla finita, salendo sul tetto del supermercato e manifestando la volontà di gettarsi nel vuoto. Per i militari sono riusciti a parlarle e, dopo averla tranquillizzata, a farla scendere in sicurezza. Poi è scattato il trasporto in ospedale per gli accertamenti.