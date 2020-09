Spaccio di droga vicino alla scuola, blitz dei poliziotti: denunciato un baby pusher

SENIGALLIA - Spaccio vicino alle scuole, denunciato un giovane. L’operazione è stata condotta da poliziotti del Commissariato di Senigallia nell’ambito del progetto “Scuole Sicure” disposto dal questore di Ancona.

Gli agenti questa mattina hanno svolto dei servizi mirati nei pressi degli istituti cittadini e in via Capanna hanno notato un gruppo di giovani che hanno manifestato un atteggiamento sospetto al passaggio della Volante. Uno di loro ha tentato subito di nascondere un contenitore di plastica e il suo gesto non è passato inosservato ai poliziotti che hanno fermato i ragazzi e recuperato l’involucro: dentro c’erano circa 20 grammi di marijuana pronti per essere spacciati. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato.

