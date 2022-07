Rubano una sedia a rotelle poi la restituiscono dopo l’annuncio social

SENIGALLIA- E’ stata restituita ieri (7 luglio) la sedia a rotelle per portare in acqua i disabili rubata, nei giorni scorsi, in uno stabilimento balneare del Lungomare Mameli. Il gesto aveva lasciato profondo sgomento, anche sui social, da parte della cittadinanza che si era mostrata indignata per l'accaduto. La proprietaria dello stabilimento, per far ravvedere gli autori della bravata (probabilmente giovanissimi), si era rivolta a Facebook con quest’appello.

«Sabato ci hanno rubato la seggiola per portare in acqua i disabili - è l'appello lanciato ieri - e purtroppo senza non possiamo far fare il bagno ad alcuni nostri ospiti. Se qualcuno l'avesse vista mi contatti, per favore». Nella mattinata di ieri, come detto, è stata ritrovata. Più che un furto, dai primi riscontri, si è trattato di una bravata. Il bagnino di un altro stabilimento l'ha trovata e riconsegnata. Non è la prima volta che accade e la speranza è non ci siano altri episodi simili.