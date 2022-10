Senigallia, rubano all’ipermercato e fuggono a bordo di un Suv. Denunciati quattro pregiudicati dell’est Europa

SENIGALLIA - Una tattica messa a punto con una certa esperienza, ma che stavolta è costata una denuncia con foglio di via per tre anni ai quattro autori del furto. Due uomini e due donne tra i 20 e i 40 anni, tutti dell’est Europa, si erano introdotti giorni fa all’interno di un ipermercato di Senigallia lungo la Statale Adriatica Nord. I movimenti sospetti tra gli scaffali ha incuriosito il personale dell’Ipermercato che ha tenuto d’occhio il gruppo. Con fare di chi è avvezzo al furto, i quattro staccavano le etichette antitaccheggio da alcuni prodotti. Poi, una volta arrivati alla cassa, provvedevano a pagare solo una minima parte lasciata intonsa mentre la refurtiva era stata precedentemente nascosta.

La fuga

Oltrepassata la barriera antitaccheggio il gruppo si è diretto velocemente verso il Suv per poi sfrecciare in direzione nord. A quel punto i dipendenti dell’Ipermercato, dopo aver verificato il furto di alcuni vestiti tramite le telecamere di videosorcìveglianza interna, hanno subito allertato le forze dell’ordine che si sono lanciate all’inseguimento. Appena individuata l’auto di grossa cilindrata i soggetti all’interno hanno tentato di sbarazzarsi di parte della refurtiva ma non è servito a metterli in salvo. La volante della polizia di Senigallia, infatti, è riuscita a bloccare la corsa dei quattro ladri. Per loro è scattata la denuncia e il foglio di via da Senigallia per tre anni. Dalle indagini del commissariato, inoltre, è emerso che i membri della banda erano responsabili di decine di reati predatori, del tipo furti in negozi e centri commerciali nonché autori di truffe di vario genere, spesso operanti insieme tra di loro o in concorso con altri connazionali, su tutto il territorio nazionale, e per questo più volte denunciati, arrestati ed allontanati da diversi comuni d’Italia.