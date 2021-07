Ai giardini della Rocca con l'hashish: nei guai un 30enne

Ai giardini della Rocca si Senigallia con qualche grammo di hashish. La polizia ha scoperto, grazie anche al fiuto dei cani antidroga, un 30enne di origini pakistante, residente a Senigallia da tempo, con precedenti legati alla droga. Gli agenti hanno sequstrato la droga e segnalato in Prefettura come assuntore.

Anche nella città roveresca fioccano i controlli nelle zone più trafficate. In occasione del fine settimana gli agenti del Commissariato di Senigallia unitamente al personale della polizia stradale di Ancona, del reparto prevenzione crimine di Perugia e delle unità cinofile della Questura di Ancona, sono stati impegnati nell ambito del progetto Miti'; progetto questo predisposto dalla Questura di Ancona per incrementale i controlli nelle località turistiche come Senigallia . Le attività di controllo sono state effettuate con mirati posti di controllo sia nelle zone frequentate dai turisti ma anche in diverse zone della periferia per evitare il verificarsi dei furti in abitazione in coincidenza delle giornate in cui le persone si recano al mare. nel corso dei controlli sono state complessivamente controllate 260 persone oltre 150 veicoli. Durante i i controlli è stato sanzionato un turista che risultava alla guida del veicolo privo di assicurazione. Altre sanzioni sono state elevate per violazioni alle norme comportamentali alla guida dei veicoli.