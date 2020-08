Malore in acqua, paura per una 15enne: scatta la corsa in ospedale

Paura a Senigallia nella mattina di Ferragosto . Una ragazza di 15 anni ha accusato un malore mentre era in acqua. Secondo quanto è stato possibile apprendere, la giovane avrebbe accusato una probabile crisi epilettica. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la ragazza è stata portata all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.

Sempre nella giornata di Ferragost i sanitari sono intervenuti anche ad Ancona, in uno stabilimento balneare di Palombina. In questo caso si è trattato di una 19enne che, come nel caso di Senigallia, ha accusato un malore mentre era in mare. E' stata portata a Torrette in codice giallo.

