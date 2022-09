Il Ponte Garibaldi è da ricostruire: «Una ulteriore ferita inflitta a Senigallia»

SENIGALLIA - Nel pomeriggio di oggi è stato eseguito un sopralluogo sotto il ponte Garibaldi per verificarne lo stato di danneggiamento a seguito dell’alluvione del 15 e 16 settembre 2022. Dal controllo congiunto di ingegneri Anas e tecnici comunali con il supporto dei vigili del fuoco è stato confermato lo stato conoscitivo della struttura, pertanto, siamo in attesa del verbale di sopralluogo di ANAS.

«La perdita del Ponte Garibaldi è una ulteriore ferita inflitta a Senigallia dall’alluvione, violenta e inaspettata, che ha colpito la nostra città e soprattutto i nostri cittadini - ha commentato il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti - Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare alacremente per il ripristino della viabilità e per garantire la migliore assistenza alle zone alluvionate, e per restituire a Senigallia il suo ponte e la bellezza che merita. Per questo ci stiamo impegnando con la Regione e la Protezione Civile per ottenere una soluzione, anche temporanea, per la sistemazione, del ponte. Nel frattempo stiamo studiando una nuova viabilità che possa consentire un collegamento nelle zone che adesso sono più penalizzate dalla mancanza di questo importante collegamento con il resto della città».