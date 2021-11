Controlli al casello dell'A14: 12mila euro di multa a 4 camionisti

Maxi multa da oltre 12mila euro per 4 camion fermati al casello dell'A14, all'altezza di Senigallia. Gli autoarticolati, al momento del controllo della polizia stradale di Ancona (distaccamento di Senigallia), hanno violato le norme riguardanti il trasporto combinato (via mare o via navigabile interna e su gomma) nonché le prescrizioni relative alla documentazione e ai limiti di chilometraggio previsti per tali tipologie di trasporto.

Gli agenti, dopo aver notato quattro autoarticolati in uscita dal casello che riportavano targhe diverse - vettore con targa italiana che agganciava semirimorchi con targa straniera e viceversa - hanno deciso di fermarli e di verificare la regolarità della documentazione. Durante il controllo hanno accertato che i vari semirimorchi erano stati agganciati al Porto di Ancona e di Livorno e che avevano violato le regole. I poliziotti hanno sottoposto i mezzi pesanti a fermo amministrativo ed è scattata la sanzione per un importo di oltre 12mila euro.