Ma quale boom? Crollano le presenze sulla "spiaggia di velluto". Gli stabilimenti: «Quest'estate -20% di clienti»

L’estate 2023 si congeda da Senigallia con una mancata deflagrazione del turismo invece auspicata. Con la bella stagione ormai agli sgoccioli arriva il momento di un consuntivo che, nelle parole di alcuni operatori del settore, non ha rispecchiato le aspettative: flessione a livello di presenze, meno propensione ad investire nel prodotto “vacanza”, complici un aumento del costo della vita ma anche la concorrenza di altre località turistiche che hanno assottigliato la richiesta.

«Volendo fare una stima – spiega Paolo Paradisi, dei Bagni 46 – siamo intorno ad una percentuale che oscilla tra il 15 ed il 20% in meno rispetto al 2022. Non c’è stato, insomma, quel boom che si è riscontrato esclusivamente nelle settimane centrali di agosto: sintomatico il fatto del mancato sold-out a ferragosto, riscontrato invece dodici mesi fa quando siamo stati costretti a dire di no a diverse persone. E’ cambiato anche il modo di “spendere” le ferie, cosa riscontrata per via della collaborazione che abbiamo instaurato con alcune strutture ricettive della zona: negli altri anni era normale ricevere turisti con prenotazioni di due settimane, che adesso invece si limitano a week-end lunghi, ed anche le condizioni meteo nella prima parte di estate non hanno agevolato le presenze».

A cambiare è anche la tipologia del turista, che lamenta un aumento generalizzato dei prezzi nella “spiaggia di velluto”, ed in molti casi ha preferito mete “low-cost” come la vicina Albania. «E’ un fattore che ha inciso – dice Paradisi – sebbene le strutture e gli stabilimenti, più a buon mercato, non offrano gli stessi servizi. Per quanto ci riguarda, abbiamo mantenuto le stesse tariffe del 2022: possiamo contare sulla nostra clientela affezionata, gli stagionali, c’è stato un netto aumento di turisti dall’Umbria ed un drastico calo di quelli dalla Vallesina, così come dei cosiddetti “occasionali”, anche a causa della cronica problematica dei parcheggi. Dall’estero pochi arrivi: è una tipologia di frequentatore che predilige la bassa stagione, e non è un caso che, dopo luglio, si siano rivisti adesso, in concomitanza con l’inizio di settembre».

Della diminuzione del potere d’acquisto da parte delle famiglie parla Filippo Borioni, dei Bagni 77, individuandolo come uno dei motivi della flessione riscontrata in questo 2023. «Va premesso che è impossibile fare una comparazione con il 2022 – commenta – che è stato per certi versi un anno quasi magico, nel quale le persone hanno ricominciato a spostarsi dopo i problemi legati al Covid nelle due stagioni precedenti, per cui sarebbe più corretto mettere a confronto i numeri ad esempio del 2019. Detto questo, pur senza aver analizzato ancora con estrema precisione i dati, un calo è riscontrabile. A pesare è la rinnovata predisposizione dei turisti a viaggiare all’estero, come testimonia il rinnovato vigore dei Tour Operator, ma anche il maltempo. Ma metterei anche come fattore una comunicazione a volte inadeguata in merito alla qualità dell’acqua: ci è capitato di ricevere parecchie telefonate di turisti che chiedevano informazioni su presunti divieti di balneazione. Se tali criticità ci sono, sacrosanto precisarle, ma se comincia a passare il messaggio dell’impossibilità di potersi bagnare pur non essendoci un’ordinanza che lo vieta, è un elemento invalidante per il nostro lavoro».