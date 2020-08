Calcio in lutto, addio all'anconetano Edmondo Lorenzini: vinse lo scudetto col Bologna

Lutto nel mondo del calcio. Se n’è andato a 82 anni Edmondo Lorenzini, anconetano, terzino di piede mancino che nel 1964 vinse lo scudetto con il Bologna di Fulvio Bernardini. Era ricoverato all’ospedale di Senigallia, negli ultimi tempi viveva a Marina di Montemarciano. Cresciuto nello Spoleto, nel 1958 approdò in serie B con la Sambenedettese.

Poi dal 1960 il quadriennio trascorso al Bologna, con la vittoria della Mitropa Cup nel 1961 e la conquista dello scudetto nel 1964 nel celebre spareggio contro l’Inter di Herrera. Poi la cessione al Brescia, con cui ottenne la promozione in A, quindi il passaggio al Catanzaro in B e la chiusura della carriera a Sorrento. In totale, ha disputato 32 partite in A (con un gol) e oltre 200 in B.