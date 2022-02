Al cimitero di Montignano verranno realizzati nuovi loculi

SENIGALLIA – La Giunta Olivetti nella seduta del 15 febbraio scorso ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di 2 blocchi di loculi prefabbricati (32 loculi per ciascun lotto ) presso il cimitero di Montignano. Da tempo sono in via di esaurimento i loculi a disposizione presso il cimitero di Montignano, pertanto si è resa necessaria la progettazione per la realizzazione di nuovi loculi.



«L’Amministrazione Comunale - si legge in una nota - si è attivata per far fronte alla necessità e ai disagi fatti presente dai cittadini anche nel corso degli incontri pubblici sul territorio con il sindaco e la giunta».