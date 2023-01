Notte di pioggia, alba di paura a Senigallia: aperto il Coc e il punto di accoglienza

SENIGALLIA - La notte di pioggia ha fatto tornare la paura a Senigallia. Alba difficile in città: il livello del Misa è in aumento e alle 4,30 aveva già raggiunto il livello di guardia. Il passaggio della piena è previsto all'incirca verso le 9. E' stato già aperto il Centro operativo comunale ed è stata chiusa intorno alle 5,30 la strada Bettolelle-Brugnetto. Disposta l'apertura del seminario di via Cellini per accogliere eventuali persone in difficoltà. Scuole chiuse, come da ordinanza di ieri sera. Sull'intera provincia c'è l'allerta meteo arancione.