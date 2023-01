Allerta arancione, Senigallia ripiomba nella paura: scuole chiuse

SENIGALLIA - Allerta idrogeologica arancione, il Comune ha disposto la chiusura delle scuole. La decisione è arrivata a seguito dell'allerta meteo diramata nel pomeriggio dalla Protezione civile. Il provvedimento riguarda le scuole di ogni ordine e grado le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, i centri diurni per disabili, oltre che i servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio del Comune di Senigallia. Stop anche a tutti gli impianti sportivi comunali, luoghi della cultura,mercati. La Biblioteca comunale resterà chiusa al pubblico.

«L’obiettivo è quello di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni possibile situazione di pericolo- spiega il Comune in una nota via Facebook- l’avviso di condizioni meteo avverse prevede infatti per il nostro territorio precipitazioni diffuse e persistenti. Previsti anche venti con raffiche fino a burrasca forte e mare molto mosso. Chiunque abbia necessità può telefonare ai seguenti recapiti telefonici 0716629386 e 0716629288».

AGGIORNAMENTO 19,20: Disposta la sospensione delle attività didattiche anche ad Arcevia. Attivato il Coc a Trecastelli