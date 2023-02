Choc in hotel, minacciano il titolare con un coltello: nei guai due giovani

SENIGALLIA - Momenti di tensione questa notte in un hotel della città. A seguito di un diverbio una coppia di 20enni ha minacciato il titolare della struttura ricettiva con un coltello. I due, residenti in Vallesina, sono stati bloccati dai carabinieri e denunciati per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere. L'arma invece è stata sequestrata.