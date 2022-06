Da Ancona per spacciare sul lungomare: denunciata una donna con l'hashish

SENIGALLIA - Ben 13 grammi di hashsh pronti per essere spacciati: una donna di 33 anni residente ad Ancona è stata denunciata dai carabinieri ieri sera nell'ambito dei servizi di controllo congiunto delle forze dell'ordine in tutto il comune.

Dieci i militari impegnati nei servizi insieme all'unità di polizia Cinofili del Nucleo di Pesaro. Sei persone sono state segnalate dalla Prefettura come assuntori di stupefacente. Erano in possesso di modiche quantità per uso personale.