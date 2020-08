Ruba sotto l'ombrellone, ladro braccato dai bagnanti: addosso soldi e un cellulare

SENIGALLIA - L’hanno sorpreso a rubare sotto l’ombrellone: ladro finisce in manette. E’ successo ieri mattina a Senigallia, sulla spiaggia del lungomare Mameli.

Il 30enne albanese, senza fissa dimora, si è diretto sotto un ombrellone approfittando dell’assenza di un uomo e una donna che erano andati a fare il bagno, lasciando i propri oggetti incustoditi. Sono stati proprio loro a scoprire il malvivente, seduto sulla sdraio mentre frugava nella borsa della donna. Sono riusciti a bloccarlo, aiutati da altre persone lì presenti. Quindi hanno chiamato il 112.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una gazzella dei carabinieri di Senigallia è giunta sul posto in pochi minuti e ha condotto in caserma il ladro. Insieme alle vittime e ai testimoni, i militari hanno ricostruito l’accaduto. Addosso al 30enne sono stati trovati 300 euro e un cellulare, il bottino appena rubato. I beni sono stati restituiti ai proprietari. Il ladro è stato quindi dichiarato in arresto per furto aggravato. Il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto per lui il divieto di dimora nel territorio regionale.