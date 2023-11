Topi d'auto scatenati: quattro segnalazioni in poche ore, nel mirino le Volkswagen

SENIGALLIA – La città della “spiaggia di velluto” presa nuovamente di mira dai topi d’auto. Quattro le segnalazioni arrivate, risalenti alla fascia oraria che va dal tardo pomeriggio alla notte. E’ la zona delle Saline ad essere stata individuata dai malviventi come territorio di caccia, e in particolar modo le Volkswagen ad ingolosire i ladri: tra lunedì e martedì due quelle rubate, rinvenute fortunatamente a poca distanza da dove erano state parcheggiate.

In via Cartesio il veicolo è stato ritrovato ad alcune decine di metri di distanza, con la centralina smontata e portata via. Medesimo modus operandi per un’altra auto che era stata lasciata in via Di Vittorio: stesso finestrino rotto e centralina trafugata. Solamente danni e, a quanta sembra, nessun oggetto mancante nelle due Volkswagen danneggiate in via degli Oleandri e via dei Faggi: la prima è stata spostata di una quarantina di metri, mentre nella seconda il “lavoro” è stato lasciato a metà forse in considerazione del rischio di venire scoperti con le mani nel sacco.

I furti ed i tentativi ravvicinati in una parte circoscritta di Senigallia – che sono stati denunciati alle forze dell’ordine – fanno pensare ad una banda organizzata che abbia scelto giorno e quartiere pianificando il raid. E riporta a galla uno dei temi più centrali legati alla sicurezza cittadina, che contempla anche la necessità di attrezzare alcune zone con telecamere, come forma di controllo e prevenzione nonché di potenziale deterrente volto a scoraggiare i ladri.