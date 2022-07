La salma si trova nella Casa Funeraria Aeternum Della Mori Marco in via Cagli e sarà disponibile alle visite dalle ore 11,30 di domenica 17 luglio. I funerali si terranno lunedì 18 luglio alle ore 16 presso la Chiesa Cattedrale Basilica di Senigallia. La salma sarà tumulata presso il cimitero Montignano di Senigallia. Anna Santoni abitava alla Cesanella con la mamma Roberta, il papà Andrea e il fratello Alessandro. La famiglia ha deciso di devolvere le offerte a favore di A.O.S. reparto di Oncoematologia dell'ospedale pediatrico Salesi.

ANCONA - Aveva solo 18 anni Anna Santoni, la ragazza scomparsa ieri a Senigallia. Da circa due anni stava lottando contro una grave malattia che non le ha lasciato scampo. Aveva studiato al liceo scientifico Medi.

Il sorriso di Anna Santoni si è spento per sempre: la comunità in lutto per la morte della diciottenne