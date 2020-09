Fuma uno spinello nel parco, arrivano i carabinieri: giovane nei guai

SENIGALLIA - Fumava uno spinello nel parco della Pace ma ha ricevuto la “visita” dei carabinieri. E’ stato segnalato in Prefettura un 21enne del Bangladesh, residente a Senigallia.

Aveva appena smesso di piovere e si era seduto su una panchina. Qui i militari l’hanno raggiunto mentre fumava: il giovane ha subito tentato di disfarsi dello spinello, gettandolo a terra e calpestandolo. Ma era troppo tardi. I carabinieri di Senigallia l’hanno raccolto, hanno verificato che era stato confezionato con hashish e quindi hanno portato il 21enne in caserma.

E’ stato segnalato come assuntore alla Prefettura: è la prima volta che viene trovato in possesso di droga e ora dovrà sottoporsi a un programma di disintossicazione. Continueranno anche nei prossimi giorni i controlli dei carabinieri in tutti i luoghi di spaccio.