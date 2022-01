Fuga di monossido in casa, coppia ed i loro tre figli portati in ospedale

Cinque persone, moglie e marito con i loro tre figli, sono finiti all'ospedale a seguito di una fuga di monossido di carbonio. I soccorsi sono scattati nella tarda serata di ieri (giovedì) all'interno del loro appartamento di via Marcantini, a Senigallia. I bambini sono stati trasportati all'ospedale Salesi di Ancona mentre la coppia al nosocomio di Torrette. Per fortuna le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'allarme è scattato intorno le 23.10 quando hanno iniziato ad avvertire dei dolori alla testa e della nausea. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accertato la fuga di monossido, probabilmente causata dal caminetto.