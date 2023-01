Da Senigallia a Dusseldorf: Timone Yachts Group eccellenza della nautica marchigiana in Europa

SENIGALLIA - E’ in corso il prestigioso “Dusselfdorf Boot 2023”, il salone dedicato alla nautica tra i più importanti d’Europa. E ad issare la bandiera delle eccellenze marchigiane del settore non poteva mancare l’azienda senigalliese Timone Yachts Group. Un’altra partecipazione che conferma come la società marchigiana sia ormai pienamente entrata, attraverso i propri brand e le proprie sedi al di fuori dell’Italia, soprattutto nelle aree dell’est Europa che insistono nell’Adriatico, nel circuito della nautica di elevato prestigio nazionale. Luigi Gambelli, Presidente e Ceo di Timone Yachts Group, dall’importante scalo tedesco, guarda intanto con cauto ottimismo al trend del mercato di settore. Un business trend che Timone Yachts Group, con sede a Senigallia e polo cantieristico di refitting a Fano, si appresta ad affrontare in modo decisamente convinto nella sua veste di dealer di marchi tra i più autorevoli del comparto.

La proiezione

«La fase espansiva del mercato conosciuta durante la pandemia si sta assestando – dice Gambelli -. I numeri stanno dunque tornando ai livelli pre-covid, che erano già posizionati su buonissimi standard. Düsseldorf saprà darci la spinta giusta per affrontare l’anno che ci aspetta, sul quale sono molto fiducioso». Non per altro, Timone Yachts Group, attraverso il brand tedesco Yachtwerk, annuncerà proprio a Düsseldorf la commercializzazione di catamarani a propulsione elettrica prodotti da AlvaYachts. «Entriamo nella dimensione più green della nautica, un passo necessario in questo momento in cui il mercato richiede sempre più spesso produzioni e prodotti sostenibili», spiega Gambelli. Timone Yachts Group partecipa quindi al Salone con grande convinzione, anche in virtù del proprio brand Yachtwerk, newco creata con il coinvolgimento della tedesca Splendid Yachting, e dealer per Austria e Germania di uno dei marchi più prestigiosi del mercato internazionale, Azimut. Infatti in Germania Timone Yachts Group presenterà Azimut 53 Fly, gioiello uscito a settembre, particolarmente adatto al Mare Adriatico. Lato Blu Yachts, il Gruppo senigalliese porta al Salone tedesco il GT 52 di Pardo, primizia presentata a Cannes in settembre per cui c’è grande fermento