Atleta di ping pong si allena in città, su di lui però c'è un mandato di arresto europeo: 50enne in manette

SENIGALLIA - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un cittadino ungherese, di 50 anni. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso a gennaio in Ungheria, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Per questo motivo era stato emesso un provvedimento a suo carico, poi esteso a livello europeo perché il soggetto si era spostato in Italia, ma non si sapeva dove fosse il suo domicilio. Era stato controllato recentemente a Venezia ed aveva fornito come indirizzo di domicilio una via di Montemarciano che non esiste.

I carabinieri hanno effettuato degli accertamenti per verificare se effettivamente l’uomo vivesse a Montemarciano, trovando la casa dove si era sistemato. È un atleta di Ping pong che aveva iniziato ad allenarsi a Senigallia. I militari lo hanno rintracciato presso un'abitazione di un conoscente che sta a Montemarciano, poco distante dal suo luogo di domicilio. È stato dichiarato in arresto e portato al carcere di Ancona, in attesa delle procedure di consegna all’Ungheria dove dovrà scontare la pena