Cammina di notte in centro con erba e coca: denunciato un 24enne

Denunciato per detenzione di stupefacenti e multato per violazione del coprifuoco dai carabinieri di Seniallia. Era quasi mezzanotte quando i militari del Norm hanno fermato un 24enne di origine nigeriana che camminava in via Giordano Bruno ben oltre l'orario consentito dalle norme anti Covid. I militari lo hanno individuato, perquisito e gli hanno trovato addosso mezzo grammo di marijuana, un grammo di cocaina e 550 euro in contanti.

La droga e i soldi sono stati sequestrati e per lui è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio. Inoltre è stato sanzionato per violazione del coprifuoco. I militari sono riusciti a risalire alla sua città di residenza, che risulta essere Rimini, ma non al domicilio dunque le forze dell'ordine presumono che il giovane disoccupato sia senza fissa dimora.