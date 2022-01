Scoperto nel cantiere un lavoratore in nero: scattano maxi multe e denuncia

Multe per un totale di 8mila euro e la denuncia del responsabile della ditta. Nell’ambito di una serie di controlli coordinati, i carabinieri hanno ispezionato un cantiere edile di Senigallia e, al suo interno, sono state riscontrate varie mancanze.

Oltre alla presenza di un lavoratore in nero, ci sarebbero stati dei deficit sotto il profilo della sicurezza sul lavoro. Per questo motivo è stata disposta la sospensione dell’attività del cantiere a partire da oggi e fino al risanamento delle mancanze riscontrate. Sono scattate multe per un totale, appunto, di ottomila euro e la denuncia del responsabile della ditta che effettua i lavori.