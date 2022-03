Nascondono droghe in auto e nei pantaloni: denunciati due giovani

SENIGALLIA - Un 20enne originario dell’Est Europa, da tempo residente a Senigallia, è stato fermato dalla polizia in prossimità della zona del Portone. Dal controllo è emerso che in una tasca nascondeva un involucro con all’interno alcuni grammi di cocaina. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata.

Nei guai anche un 20enne di Senigallia alla guida della sua auto. Quest’ultimo, apparso molto nervoso durante il controllo delle forze dell’ordine, teneva nell’auto diversi involucri e materiale sospetto. Tutto faceva pensare al fatto che poco prima avesse assunto droga. Così gli agenti hanno approfondito il controllo e scoperto che era in possesso anche di altre dosi di eroina ed hashish. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi al droga-test e così anche lui è stato denunciato e segnalato in Prefettura come assuntore. Anche in questo caso la sostanza è stata prontamente sequestrata.