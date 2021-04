Sbanda con l'auto, fugge all'alt dei carabinieri e poi si rifiuta di fare l'alcol test: denunciato

Alla guida della sua auto procedeva a zig zag lungo via Podesti. Quando ieri sera, verso le 21, i carabinieri gli hanno intimato l'alt il 45enne ha tirato dritto ed è fuggito a gran velocità. Così i militari lo hanno seguito mentre viaggiava in direzione di via Tolomeo.

A quel punto l'uomo, sentendosi forse braccato dalle forze dell'ordine, ha pensato di abbandonare l'auto per scappare a piedi. Dopo pochi metri, resosi conto che i carabinieri sarebbero comunque risaliti a lui tramite la targa, si è consegnato di sua spontanea volontà ma rifiutandosi di sottoporsi all'alcol test. Così per il 45enne è scattata la denuncia oltre ad una multa per non essersi fermto all'alt. Il conducente, peraltro, viaggiava senza patente.