Ubriaco aggredisce la polizia e mostra i genitali in pubblico, denunciato e multato

SENIGALLIA - Quando i poliziotti sono intervenuti nel bar del centro lo hanno trovato con in mano una bottiglia di vino. Poi, dopo il rifiuto di fornire le proprie generalità, l'uomo ha iniziato a prenderli in giro, ha mostrato i genitali urinando in pubblico e ha tentato di aggredirli.

E' questo quanto successo martedì sera a Senigallia, dove la polizia è dovuta intervenire in un locale del centro storico. A finire nei guai un sudamericano di 50 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine per situazioni analoghe, residente nel senigalliese. L'uomo, nonostante su di lui gravasse un foglio di via obbligatorio da vari Comuni della zona, si trovava nel bar ed era in evidente stato di ebbrezza. Gli agenti, dopo averlo riportato alla calma, lo hanno denunciato e multato con una sanzione da ben 5mila euro.