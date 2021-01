Evade per festeggiare Capodanno: i carabinieri lo arrestano e trovano l'eroina

Eroina, contanti e metadone sono stati ritrovati nella stanza di hotel dove avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari. Arrestato un senigalliese di 51 anni per detenzione e spaccio di droga. L'uomo nel 2007 era stato denunciato per lesioni personali e il giudice lo aveva condannato agli arresti domiciliari ma, godendo di alcuni permessi, previa autorizzazione del giudice, gli era concesso di spostarsi per fare visite mediche o per andare al Sert. Quella sera, però, senza avvertire nessuno, ha deciso di uscire e di festeggiare il nuovo anno con la sua compagna, trascorrendo la notte nell'appartamento di lei. Così è scattata la denuncia per evasione e la segnalazione all'Ufficio del tribunale di Sorveglianza di Ancona che ha disposto per lui la detenzione in carcere.

I militari ieri (sabato 16 gennaio) sono piombati nella sua stanza d'hotel per portarlo in caserma ma, dopo un rapido accertamento, hanno scoperto che nelle tasche dei pantaloni aveva 20 dosi di eroina e nello zaino nascondeva un flacone di metadone. A quel punto hanno deciso di eseguire una perquisizione nella stanza e nell’armadio, nascoste tra i vestiti, c’erano altre 25 dosi di eroina, 5 flaconi di metadone e 520 euro in contanti. Nel cassetto del comodino è stato trovato un proiettile da 9 millimetri, un coltello e una dose di marijuana. La sostanza rinvenuta è stata sequestrata, insieme ai soldi e al proiettile. Il senigalliese è stato dichiarato in arresto sia in esecuzione del provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ora si trova recluso nel carcere di Montacuto.