Il fiume supera il livello di guardia, arrivano le paratie: scuole chiuse

E' massima allerta a Senigallia. Il fiume Misa ha superato il livello di attenzione e in Comune si è riunito il Coc presieduto dal sindaco. La Regione Marche sta predisponendo le paratie su ponte Garibaldi e ponte degli Angeli dell'8 dicembre. Il Comune, tramite il profilo ufficiale Facebook, invita i cittadini a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti. Domani scuole di ogni ordine e grado chiuse così come i centri socio assistenziali. (Foto di repertorio)

Arceviese chiusa nel tratto compreso tra il Vallone e Bettolelle; percorso alternativo con deviazione sulla Corinaldese. Il sottopasso delle Piramidi non risulta percorribile. Segnalate due frane su strada della Biscia e la strada della Marina non è transitabile. Chiuse anche la strada Scapezzano-Roncitelli e il tratto di Statale Adriatica Nord nel tratto compreso tra la rotatoria del centro commerciale Ipercoop e la strada della Marina. Appena chiusa la strada Cesano - Bruciata nei pressi della rotatoria Comes fino all'Ipercoop.