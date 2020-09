Ubriaca e senza mascherina, dà fastidio ai clienti di un negozio: denunciata

Era ubriaca e infastidiva i clienti di un negozio nel centro storico di Senigallia, peraltro senza indossare la mascherina, come imposto dalle misure anti-Covid dopo le ore 18.

Per questo è stata denunciata dalla polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato la donna che era palesemente brilla. E’ una 50enne straniera, da tempo residente a Senigallia: invitata a evitare di infastidire i passanti, si è scagliata contro i poliziotti e una dipendente del negozio, ritenuta colpevole di aver chiamato il 113.

Una volta bloccata e consegnata alle cure del 118, è stata denunciata per resistenza e multata sia per l’ubriachezza, sia per il mancato uso della mascherina.